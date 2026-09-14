Главная цель Кремля – запугать НАТО и заставить Альянс отказаться от поддержки Украины. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны.
Какова цель российских ударов по КПП и атак БПЛА на Европу?
13 сентября оккупанты нанесли удар по пункту пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. Российский реактивный дрон совершил атаку на локомотив "Укрзализныци".
Незадолго до атаки на этой станции находился дипломатический поезд с советниками по вопросам безопасности стран ЕС и бывшими европейскими лидерами, среди которых был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
После этого инцидента Джонсон призвал западных чиновников предоставить Украине необходимые системы ПВО для защиты от подобных атак.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия усиливает удары и все чаще проводит атаки на цели вблизи границ НАТО. Он также призвал Запад усилить украинскую ПВО и предоставить Киеву дополнительную военную помощь.
С августа 2026 года российские войска нанесли удары по четырем украинско-молдавским пунктам пропуска. Также сообщалось, что 8 сентября оккупанты едва не попали в самолет Владимира Зеленского, когда он готовился вылететь из аэропорта Кишинева в Молдове.
Кроме того, Россия систематически проводит диверсии, совершает атаки на железнодорожную и другую инфраструктуру, блокирует морские пути и запускает дроны в воздушное пространство европейских стран.
Таким образом Москва пытается запугать НАТО, ослабить его готовность реагировать на российские действия и поставить под сомнение принцип коллективной обороны, закрепленный в статье 5.
На фоне все более агрессивных действий России НАТО следует пересмотреть нынешнюю политику, согласно которой российские воздушные цели перехватываются только после их вхождения в европейское воздушное пространство. Речь также идет о необходимости как можно скорее усилить украинскую ПВО и предоставить Украине возможность уничтожать российские пусковые установки дронов и ракет еще до их запуска,
– считают аналитики.