Головна мета Кремля – залякати НАТО й змусити Альянс відмовитися від підтримки України. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни.

Яка мета російських ударів по КПП і атак БпЛА на Європу?

13 вересня окупанти вдарили по пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Російський реактивний дрон атакував локомотив "Укрзалізниці".

Незадовго до атаки на цій станції перебував дипломатичний поїзд із радниками з питань безпеки країн ЄС та колишніми європейськими лідерами, серед яких був експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

Після цього інциденту Джонсон закликав західних посадовців надати Україні необхідні системи ППО для захисту від подібних атак.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія посилює удари та дедалі частіше атакує цілі поблизу кордонів НАТО. Він теж закликав Захід посилити українську ППО та надати Києву додаткову військову допомогу.

З серпня 2026 року російські війська завдали ударів по чотирьох українсько-молдовських пунктах пропуску. Також повідомлялося, що 8 вересня окупанти ледь не влучили в літак Володимира Зеленського, коли він готувався вилетіти з аеропорту Кишинева в Молдові.

Окрім того, Росія систематично проводить диверсії, атакує залізничну та іншу інфраструктуру, блокує морські шляхи й запускає дрони в повітряний простір європейських країн.

У такий спосіб Москва намагається залякати НАТО, послабити його готовність реагувати на російські дії та поставити під сумнів принцип колективної оборони, закріплений у статті 5.

На тлі дедалі агресивніших дій Росії НАТО варто переглянути нинішню політику, за якою російські повітряні цілі перехоплюють лише після їхнього входження в європейський повітряний простір. Йдеться також про необхідність швидше посилити українську ППО та надати Україні можливість знищувати російські пускові установки дронів і ракет ще до їхнього запуску,

– вважають аналітики.