Россия все чаще проводит атаки на украинские пограничные контрольно-пропускные пункты. Кроме того, она регулярно запускает свои беспилотники в воздушное пространство европейских стран.

Главная цель Кремля – запугать НАТО и заставить Альянс отказаться от поддержки Украины. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны.

Какова цель российских ударов по КПП и атак БПЛА на Европу?

13 сентября оккупанты нанесли удар по пункту пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. Российский реактивный дрон совершил атаку на локомотив "Укрзализныци".

Незадолго до атаки на этой станции находился дипломатический поезд с советниками по вопросам безопасности стран ЕС и бывшими европейскими лидерами, среди которых был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

После этого инцидента Джонсон призвал западных чиновников предоставить Украине необходимые системы ПВО для защиты от подобных атак.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия усиливает удары и все чаще проводит атаки на цели вблизи границ НАТО. Он также призвал Запад усилить украинскую ПВО и предоставить Киеву дополнительную военную помощь.

С августа 2026 года российские войска нанесли удары по четырем украинско-молдавским пунктам пропуска. Также сообщалось, что 8 сентября оккупанты едва не попали в самолет Владимира Зеленского, когда он готовился вылететь из аэропорта Кишинева в Молдове.

Кроме того, Россия систематически проводит диверсии, совершает атаки на железнодорожную и другую инфраструктуру, блокирует морские пути и запускает дроны в воздушное пространство европейских стран.

Таким образом Москва пытается запугать НАТО, ослабить его готовность реагировать на российские действия и поставить под сомнение принцип коллективной обороны, закрепленный в статье 5.

На фоне все более агрессивных действий России НАТО следует пересмотреть нынешнюю политику, согласно которой российские воздушные цели перехватываются только после их вхождения в европейское воздушное пространство. Речь также идет о необходимости как можно скорее усилить украинскую ПВО и предоставить Украине возможность уничтожать российские пусковые установки дронов и ракет еще до их запуска,

– считают аналитики.