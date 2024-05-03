Изменили тактику: Евлаш рассказал о том, что россияне почти не используют "Шахеды"

В Воздушных силах объяснили, что враг стал меньше запускать ударные дроны. И рассказали, с чем это может быть связано.

В апреле Россия запустила по нашему государству 300 "Шахедов". Но сейчас оккупанты изменили тактику, сказал Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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Почему Россия использует меньше "Шахедов"

Мы видим, что тактика несколько изменилась. Они в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов типа "Шахед", как это было еще, например, две-три недели назад. Сейчас враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов,

– сказал спикер Воздушных сил.

Силы обороны анализируют ситуацию и следят за тем, как россияне используют разведывательные беспилотники. Именно с помощью дронов захватчики корректируют огонь во время ракетных обстрелов.

Оккупанты пользуются тем, что такие дроны меньше, поэтому их сложнее зафиксировать. Но и они уязвимы для средств украинской ПВО.

Какова ситуация с обстрелами сейчас

И действительно: если взглянуть на отчеты ВС, то в последние дни уничтожено совсем мало "Шахедов" – буквально до пяти. В то же время все чаще появляются данные о сбивании БПЛА "Орлан", который россияне используют для разведки. Но 3 мая, в Страстную пятницу, оккупанты четыре раза поднимали МиГ, из-за чего по всей Украине была тревога.

Илья Евлаш считает, что на Пасху возможны массированные обстрелы. Собственно, как и в любой другой день.

Поэтому власти призывают провести праздник дома и не идти в храм. Для тех, кто все равно пойдет, есть алгоритм действий и определенные условия, при которых пустят на ночную службу.