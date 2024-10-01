Тревожный сигнал: Россия каждый день атаковала "Шахедами" в сентябре

Сентябрь стал первым месяцем, когда Россия буквально каждый день запускала "Шахеды" по Украине. Вполне вероятно, что это лишь первая часть замысла оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, прокомментировав информацию о ежедневных атаках дронов по Украине.

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Почему участились удары по Украине

По мнению Свитана, Россия смогла нарастить производство "Шахедов". Если раньше можно было говорить о помощи Ирана, то теперь представляется, что тут не обошлось и без другой страны. Тут мог бы быть причастен Китай со своей ресурсной базой. Но четких доказательств пока нет.

Сейчас российские оккупанты пытаются истощить ПВО Украины. После этого вполне может быть массированный ракетный удар.

Сейчас задача России – "засушить" нашу ПВО. Они хотят, чтобы мы использовали большое количество противоракет; чтобы ЗРК остались пустыми. Затем там попытаются нанести серьезный удар по украинским энергообъектам. Впереди нас ждать серьезное испытание по поводу ракетных ударов,

– сказал Свитан.

Когда может произойти следующий ракетный обстрел Украины – сложно прогнозировать. Нужно быть готовыми к такому удару в любой день.

А постоянные атаки "Шахедами" – это серьезная проблема. Ее можно решить, но нужно дальнобойное оружие, которое сможет достать до Татарстана. Именно там Россия наладила производства этих беспилотников.

Обратите внимание! В сентябре один из "Шахедов" пролетел непосредственно близко к Хмельницкой АЭС. Президент Владимир Зеленский уже сообщал, что Россия готовит удары по украинским АЭС.

По данным издания АрмияInform, за сентябрь враг запустил по Украине 1339 "Шахедов". Из них сбили 1107 единиц. Еще определенное количество удалось подавить с помощью РЭБ.