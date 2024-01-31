Война становится симметричной, – Яковенко про возможные последствия атаки по Санкт-Петербургу

Украинские дроны начали долетать вглубь территории России, куда ранее не попадали. 31 января был атакован нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в Санкт-Петербурге. Ранее БПЛА нанесли удар по нефтеперерабатывающему терминалу в Усть-Луге в Ленинградской области.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что атаки украинских беспилотников наносят очень серьезные удары не только по экономике России, но и по ее военному потенциалу. Важно, что эти атаки осуществляются в достаточно глубоком тылу России – на расстоянии 1230 километров от места запуска дронов.

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Принципиально иной поворот в войне

Эти удары производят мощный психологический эффект на россиян. При этом Украина бьет дронами собственного производства, не используя ракеты НАТО.

Украина создает наступательные вооружения – тяжелые дроны, которые долетают до объектов российской военной инфраструктуры, расположенных в глубине на территории России. Это принципиально другой поворот в войне,

– подчеркнул оппозиционный журналист.

Ранее ситуация была такой, что Россия била по всей территории Украины, по гражданской инфраструктуре, а Украина отвечала только ударами по вражеским объектам на собственной территории.

Сейчас ситуация изменилась, по мнению Яковенко. Сначала был удар по Белгороду, потом – Воронежу, по Псковской области, по военному аэродрому в Энгельсе в Саратовской области. А теперь уже под ударом и Ленинградская область и город Санкт-Петербург.

"Сейчас, когда начался другой этап, силы выравниваются и война становится симметричной. Хотя полной симметрии нет, потому что Россия бьет по мирным гражданам, а Украина отвечает исключительно ударами по военным объектам или тем, что имеют военное значение. Однако в любом случае это уже совсем другая война по сравнению с той, что была даже в 2023 году", – отметил Игорь Яковенко.

Удары украинских дронов по важным объектам в России