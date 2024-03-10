Таких ударов должно быть более 10 за сутки, – Черник об очередной порции "хлопка" в России

В России 10 марта было очень громко. В Курской области горела нефтебаза, в Белгородской – раздавалась сирена, а в Ханты-Мансийском автономном округе тушили мощный пожар на газопроводе.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что эти события могут быть случайными и чрезвычайными ситуациями. Однако наверняка они являются последствиями того, что украинские силы уже наработали систему несимметричного ответа по противнику.

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Поэтому применение беспилотных систем по более разнообразным целям, начиная от энергетики и заканчивая авиационными заводами, является правильным путем развития.

"Очень надо, чтобы этот процесс как можно больше нарастал, масштабировался. Таких ударов должно быть более 10 в сутки", – подчеркнул военный эксперт.

Очень хорошая новость

Украинские дроны 9 марта также атаковали ремонтный завод в Таганроге, где находился на ремонте ДРЛВ А-50. После атаки самолет исчез, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Этот самолет вероятно спрятан и поврежден, потому что если бы там произошел пожар, то это невозможно было бы не зафиксировать. Наверняка его передислоцировали, чтобы сохранить. Вопрос лишь в том, подлежит ли он ремонту, ведь тот А-50, который был атакован в Беларуси, до сих пор не отремонтирован,

– отметил Черник.

Даже если этот самолет поврежден на заводе в Таганроге, по его мнению, это уже очень хорошая новость для нас. Этот самолет способен вычислять на расстоянии до 300 километров даже бронетанковые колонны.

Это будет означать, что наносить удары управляемыми авиационными ракетами Х-31/35/59 россиянам будет все труднее, а при определенных обстоятельствах даже невозможно,

– подчеркнул он.

В то же время с потерей ДРЛО А-50 у россиян остались еще способы проводить разведку. В частности это агентурная разведка, ведь есть целый ряд доказанных фактов, что противник работает на нашей территории.

"Однако относительно разведки в дальнем радиусе, то ничего подобного А-50 у оккупантов нет. Система космической связи ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система – 24 Канал) очень отстает от американской GPS, и не может полноценно осуществлять качественное целеполагание. Хотя она рабочая, потому что те же "Шахеды" могут быть наведены через спутник. Однако россияне не имеют качественной, интегрированной, комплексной системы целеполагания", – объяснил Петр Черник.



Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала

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