Американцы в восторге: бывший морской пехотинец США оценил эффект от ударов по тылам России

Украина в последнее время почти каждую ночь наносит удары вглубь России, поражая чувствительные объекты врага. Хотя еще несколько лет назад невозможно было представить, что украинские силы способны на такие действия. Это производит сильное впечатление на западных партнеров Киева.

Об этом 24 Каналу рассказал Мэттью Сэмпсон – бывший разведчик-снайпер морской пехоты США, ветеран войны в Афганистане и Ираке, доброволец международного легиона ВСУ, который оценил потенциал украинских атак по территории России. Он отметил, к чему может принудить врага такое давление Украины.

Чем именно украинские силы удивили американцев?

Семпсон подчеркнул, что его поразила операция "Паутина", которую осуществили украинские силы, ликвидировав значительную часть российских бомбардировщиков с помощью относительно дешевых дронов. Эта успешная операция стала полной неожиданностью для России.

Стоит знать. СБУ 1 июня 2025 года осуществила в Иркутской, Рязанской и Мурманской областях России операцию "Паутина", которая готовилась 1,5 года. Во время нее украинские дроны, которые были скрыты в фуре, поразили более 40 самолетов, в частности А-50, Ту-95 и Ту-22 М3, нанеся врагу ущерб на 2 миллиарда долларов.

Украина также имеет доступ к дальнобойным ракетам Storm Shadow из ЕС. Такие глубокие удары по России вызывают большой интерес у западных партнеров, потому что украинские военные могут их осуществлять, по словам экс-разведчика-снайпера, даже без американских систем вроде Tomahawk.

Предполагаю, что это делается при значительной поддержке западных стран, в частности США. Интересно видеть, что не американское вооружение уничтожает объекты в России. Наша страна в восторге, когда видит удары вглубь России. И наносятся они обычно гораздо более дешевыми средствами, чем если бы использовались гораздо дорогие системы вооружения США,

– объяснил доброволец.

Семпсон отметил, что во время его общения с членами Конгресса США, они радовались, когда видели взрывы в России, зная, что россияне могут вернуться домой, и тогда война закончится. Он предположил, что это может произойти в ближайшее время.

В то же время бывший разведчик-снайпер обратил внимание на то, что партнеры Украины обращаются к ней с просьбой прекратить удар по объектам российской нефтяной отрасли на фоне кризиса в Ормузском проливе.

Мне нравится, что такие разговоры ведутся, ведь Украина сегодня способна проводить глубокие удары, хотя в 2022 году у нее таких возможностей не было. Это демонстрирует, какого огромного прогресса достигла Украина как и вместе с западными партнерами, так и самостоятельно,

– отметил Мэттью Сэмпсон.

Он добавил, что сегодня благодаря действиям украинских сил, в России практически не осталось мест, которые могли быть защищенными от украинских ударов.

