Территория для ударов по России должна расширяться: какие возможности уже получили ВСУ

Украина получила разрешение от США бить по территории России их оружием. После этого стиль ведения войны изменился, уже заметны положительные сдвиги, учитывая качество и количество поражений.

Также можем наблюдать интересный момент, ведь в последнее время не фиксируются удары по НПЗ России. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что можем говорить об изменении тактики.

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Что уже изменилось на поле боя

Прежде всего изменилась тактика, ведь украинцы получили новые возможности в смысле качества и количества. Под качеством имеем в виду точность и дальность. Самым ярким представителем этих новых возможностей, конечно, является ракета GMLRS, которую запускают с установки HIMARS.

Ракета имеет дальность до 85 километров, но по слухам ею можно стрелять даже дальше. До сих пор в Украине еще не было средств с такой точностью, поэтому качественный скачок очевиден.

При наличии разведданных уже удастся поражать то, что не удавалось раньше. Первым заметным примером являются уничтоженные системы С-300 и С-400 в Белгородской области. Они выполняли функцию ПВО, а также обстреливали Харьков на постоянной основе,

– рассказал Давид Шарп.

Теперь россияне будут вынуждены действовать более осторожно, отдалиться от границы и часто менять местоположение. В противном случае ситуация для них значительно ухудшится.

Использование артиллерии без ограничений

Кроме потерь для россиян, разрешение бить по территории агрессора существенно скажется на эффективности. Также стоит отметить изменения на тактическом уровне.

Украинцы могут использовать по военным объектам на российской территории вдоль границы всю свою ствольную артиллерию, без ограничений в снарядах. Раньше можно было использовать в основном только советские снаряды, поэтому ВСУ получили гибкость и дополнительные возможности,

– подчеркнул военный обозреватель.

Он пояснил, что масштабный и точный артиллерийский огонь – это один из главных фундаментов успеха в этой войне. Теперь украинцы не имеют ограничений в этом смысле.

Однако также нельзя утверждать, что произошел коренной перелом на поле боя. Он скорее психологический, на уровне принятия решений, ведь ведущие западные страны решились на шаг, на который не могли решиться с начала войны. Это очень показательно,

Это свидетельствует о том, что российская стратегия шантажа и запугивания работает все меньше. Такой шаг может стать следующим накануне других шагов, в частности по расширению разрешений на удары по российской территории, вплоть до ракет дальнего радиуса, например, ATACMS,

– отметил Давид Шарп.

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