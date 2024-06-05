Також можемо спостерігати цікавий момент, адже останнім часом не фіксуються удари по НПЗ Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що можемо говорити про зміну тактики.

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Що вже змінилося на полі бою

Найперше змінилася тактика, адже українці отримали нові можливості у сенсі якості та кількості. Під якістю маємо на увазі точність і дальність. Найяскравішим представником цих нових можливостей, звісно, є ракета GMLRS, яку запускають з установки HIMARS.

Ракета має дальність до 85 кілометрів, але за чутками нею можна стріляти навіть далі. Дотепер в України ще не було засобів з такою точністю, тож якісний стрибок очевидний.

За наявності розвідданих уже вдасться вражати те, що не вдавалося раніше. Першим помітним прикладом є знищені системи С-300 та С-400 в Бєлгородській області. Вони виконували функцію ППО, а також обстрілювали Харків на постійній основі,

– розповів Давид Шарп.

Тепер росіяни будуть змушені діяти більш обережно, віддалитися від кордону й часто міняти місце розташування. В іншому випадку ситуація для них значно погіршиться.

Використання артилерії без обмежень

Окрім втрат для росіян, дозвіл бити по території агресора суттєво позначиться на ефективності. Також варто відзначити зміни на тактичному рівні.

Українці можуть використовувати по військових об'єктах на російській території вздовж кордону всю свою ствольну артилерію, без обмежень у снарядах. Раніше можна було використовувати в основному тільки радянські снаряди, тож ЗСУ отримали гнучкість та додаткові можливості,

– підкреслив військовий оглядач.

Він пояснив, що масштабний і точний артилерійський вогонь – це один із головних фундаментів успіху у цій війні. Тепер українці не мають обмежень у цьому сенсі.

Проте також не можна стверджувати, що стався докорінний злам на полі бою. Він радше психологічний, на рівні ухвалення рішень, адже провідні західні країни зважилися на крок, на який не могли зважитися від початку війни. Це дуже показово,

Це свідчить про те, що російська стратегія шантажу й залякування працює дедалі менше. Такий крок може стати наступним напередодні інших кроків, зокрема щодо розширення дозволів на удари по російській території, аж до ракет найдальшого радіуса, наприклад, ATACMS,

– зауважив Давид Шарп.

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