Обмен тыловыми ударами между Украиной и Россией: британская разведка объяснила, что происходит

За последние несколько дней и Россия, и Украина получили мощные удары глубоко в тылу. Россияне подтвердили взрывы на российских логистических объектах, авиабазах и командных пунктах в Крыму, Краснодарском крае и Подмосковье.

Россия подверглась атакам в тылу

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании. Отмечают, что Черноморский флот России скорее всего снова подвергся серьезной атаке.

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Однако взрывы на авиабазе Чкаловский под Москвой, очевидно, будут представлять стратегическую обеспокоенность для российского руководства. Это чувствительное место, поскольку здесь размещаются специальные военные самолеты и VIP-транспорт для российских лидеров.

По данным разведки, сообщения о повреждении самолета специального назначения COOT (Ил-20) особенно интересны: пока точных данных нет, но эти ценные самолеты выполняют миссии, включающие сбор электронной разведывательной информации.

В то же время враг массированно атаковал Украину

В то же время за последнюю неделю Россия неоднократно наносила дальние удары по объектам на территории Украины.

"Такая интенсивность, вероятно, является реакцией на инциденты в России и Крыму. Поскольку ситуация на фронте относительно статическая, каждая сторона ищет преимущества, нанося удары в стратегическую глубину своего противника", — отмечают в Минобороны Британии.

Что этому предшествовало