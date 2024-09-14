"Красные линии Путина не такие уж и красные": как на Западе реагируют на угрозы Москвы

Пока на Западе ведутся активные дискуссии о том, чтобы позволить Украине бить по России дальнобойным оружием, Путин традиционно заявляет о войне с НАТО. В СМИ выяснили, действительно ли союзники Киева боятся угроз главы Кремля.

На днях Владимир Путин подчеркнул, что когда Запад позволит Украине бить вглубь России – это якобы "существенно изменит саму суть и природу конфликта". Соответствующее решение якобы будет означать, что страны НАТО, в частности США и европейские страны, вступили в войну с Россией.

Смотрите также Тыкали в карты и цинично врали: Столтенберг вспомнил последнюю встречу России с НАТО

Путин прибегает к блефу

Западный чиновник на условиях анонимности сообщил The Telegraph, что угрозы со стороны Кремля о перспективе войны между Россией и НАТО преувеличены.

По его словам, почти все в ЕС считают, что сам Путин верит в то, что он уже втянут в большой конфликт, возможно, такого же масштаба, как те, что шли между 1914 и 1945 годами.

Также источник отметил, что российский диктатор не заинтересован в эскалации конфликта вплоть до ядерной войны, но может обратиться к так называемой "горизонтальной эскалации".

Речь идет о гибридных атаках, такие как наем агентов для поджога коммерческих объектов, связанных с украинской поддержкой, или нападение на железнодорожную инфраструктуру, транспортирующей военную помощь на восток в Киев. "Это способ Путина развязать войну на Западе, подобно тому, как это сделала Украина, вторгшись на Курщину", – отметил чиновник.

Аналитики заметили, что "красные линии" Путина неоднократно пересекались, а ответа не было.

Так, объявляя о начале "сво" Путин пригрозил Западу в случае вмешательства "самыми большими последствиями в истории". Однако союзники вооружали и продолжают вооружать Украину. Так же угрозы из Кремля звучали, когда партнеры рассматривали возможность передачи Киеву Himars, Storm Shadow и F-16 и тому подобное.

Если страны НАТО продолжат предоставлять оружие, которое позволяет наносить удары глубоко по российской территории, они рискуют серьезной эскалацией, которая может непосредственно втянуть НАТО,

– заявил Путин в феврале 2024 года.

Однако на сегодня не было прямого конфликта между одним из 32 союзников Альянса и Москвой.

Смотрите также Будет частью более широкого плана: Великобритания и США позволят Украине бить вглубь России, – The Guardian

Джастин Крамп, исполнительный директор компании стратегической разведки Sibylline, сказал, что Путин прибегает к таким угрозам как последнему средству, чтобы предотвратить поставку Украине лучших систем оружия.

Риторика Кремля заключается в том, чтобы замедлить поддержку Запада, подорвать сплоченность союзников и настроить население против поддержки Украины.

Многие аналитики уверены, что не в интересах Путина выполнять свои угрозы Западу. Его силы уже растянуты в Украине. Если бы он мог, то согласился бы на официальное мирное соглашение, которое позволило бы ему сохранить территории, которые Россия уже захватила – то, что может стать возможным, если Дональд Трамп победит на выборах.

"Ждать, кто выиграет выборы в США в ноябре, на данный момент представляется более мудрым стратегическим выбором по сравнению с нанесением прямых ударов, скажем, по складам оружия в Польше и, таким образом, применением статьи 5 НАТО", – отметили в The Telegraph.