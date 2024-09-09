Решение будет: у Зеленского поделились ожиданиями от встречи с Байденом

Вскоре Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с лидером США Джо Байденом. Он может уговорить американского президента предоставить нашему государству разрешение бить их дальнобойным оружием по военным объектам вглубь территории России.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, международное право гарантирует нашему государству возможность нанесения ударов любым оружием по территории страны-агрессора.

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"Уговорит. У меня нет сомнений, что эти решения будут. Потому что Украина настаивает на том, что "война должна идти по тем правилам, которые вы прописали". Эти правила гарантируют нам возможность нанесения ударов любым оружием по территории страны-агрессора", – подчеркнул он.

Любые удары Украины по территории агрессора являются законными. Независимо от юридического состояния оружия, которое она будет использовать. Кроме того, оружие, которое наши партнеры предоставляют ВСУ, становится уже украинским.

Обратите внимание! Министр обороны США Ллойд Остин объяснил, почему США не дают разрешение на дальнобойные удары их оружием по России. По его словам, Украина имеет собственное оружие для этого.

Нужно не только разрешение

Михаил Подоляк отметил, что Иран, который находится под санкциями, может спокойно производить огромное количество различных ракет, которые могут сегодня использоваться для массового убийства гражданского населения Украины. Мировое сообщество в ответ на это до сих пор не приняло дополнительных ограничений.

Ответы мира на действия Ирана, который недавно предоставил России баллистические ракеты, должны быть системными. Прежде всего нужно лишить страну-агрессора доступа к глобальным финансовым, глобальным технологическим рынкам, к рынкам сбыта. В частности, накладывать санкции на третьи страны.

Для этого нужен системный экономический подход. Таким образом можно будет существенно повысить цену войны для России. У нее не будет ресурса, чтобы финансировать масштабные программы, в частности, по ракетам, дронам и так далее.

Также предоставление не просто разрешений на нанесение ударов. У вас есть три ракеты, вам предоставили разрешения, какие задачи вы будете решать? Никаких фактически. То есть одновременно должны быть сняты все запреты по нанесению ударов по территории России. Одновременно должно быть существенное увеличение количества ракет и снарядов соответствующей дальности, которые будут заходить на территорию Украины,

– подчеркнул чиновник.

Кроме того, крайне важно, чтобы все необходимое вооружение украинские защитники получали вовремя и максимально быстро. Россия использовала на Донецком направлении свою инициативу, накопив там соответствующий ресурс.

"Сегодня надо проводить определенную работу, чтобы подвезти много ресурса. Этот момент, когда Россия начинает терять инициативу, когда ей надо быстро искать где-то дополнительный ресурс. Здесь как раз Иран, Северная Корея. Этот момент – быстрая поставка большого количества ракет и массированные удары по территории России", – объяснил советник главы ОПУ.

А еще миру не нужно давать плохих сигналов нейтральным странам, в частности, Глобального Юга. Например, когда начинается сотрудничество МВФ и России или отсутствие реакции на действия Ирана относительно России. Этого не стоит делать.