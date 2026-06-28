"Это многоэтапная операция": Плетенчук об ударах ВСУ по Крыму
Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на временно оккупированных территориях. Силы обороны активно наносят удары по врагу в Крыму.
Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
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Что Плетенчук рассказал об ударах ВСУ по Крыму?
По словам пресс-секретаря, украинцы сейчас могут наблюдать очередной этап многоступенчатой операции. Плетенчук подчеркнул, что Силы обороны успешно выполняют все задачи.
Мы наблюдаем очередной этап многоступенчатой операции. Речь идет даже не о месяцах, а о годах,
– заявил Плетенчук.
Он отметил, что в начале атак украинских военных по территории временно оккупированного Крыма была уничтожена военно-морская логистика оккупантов.
Впоследствии Вооруженные Силы Украины атаковали железнодорожные паромы противника и параллельно уничтожали системы ПВО и объекты в так называемом сухопутном коридоре.
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В ночь на 28 июня оккупированный Крым в очередной раз оказался под точными ударами украинских дронов. По сообщениям мониторинговых каналов, там была атакована важная цель.
После оккупации Крыма Россией Сакская ТЭЦ стала важным элементом энергосистемы полуострова. Она обеспечивает электроэнергией и теплом не только гражданских потребителей, но и объекты российской военной инфраструктуры в западном Крыму.
В ночь на 27 июня во временно оккупированном Крыму раздалась серия мощных взрывов в результате атаки беспилотников. Российские захватчики были вынуждены перекрыть движение по Крымскому мосту на фоне работы своей противовоздушной обороны.