"Видели новости о Москве": Сирский заинтриговал своим постом
Украинские военные продолжают систематически наносить удары по оккупантам в глубоком тылу России. Недавно Силы обороны провели масштабную атаку на Москву с помощью дронов и ракет.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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Какое видео опубликовал Сырский?
В опубликованном видео речь идет об атаках ВСУ по Москве, над которыми работали:
- операторы 1-го отдельного центра БПС СБС;
- 412-я отдельная бригада Nemesis;
- 413-й отдельный полк "Рейд";
- 414-я отдельная бригада "Птицы Мадяра".
Удары по Москве: смотрите видео
Удары украинские воины нанесли также во взаимодействии с СБУ, ССО, ГУР, МОУ и другими подразделениями Сил обороны. В видео отметили, что в последний раз столица России так пылала в сентябре 1812 года.
Сирский под видео написал: "Продолжение следует".
Что известно о недавних атаках ВСУ по России?
Украинские военные продолжают активно уничтожать российские НПЗ в глубоком тылу врага. ССО нанесли удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в 2500 километрах от границы.
В ночь на 6 июня украинские силы атаковали нефтебазу ОАО "Полтавская нефтебаза" в Усть-Лабинске Краснодарского края. Дрон разгромил основную часть резервуарного парка.
Московский НПЗ 18 июня в очередной раз оказался под атакой украинских дронов. Как оказалось, к уничтожению этого стратегического объекта Кремля причастилась и российская ПВО.
В ночь на 18 июня подразделения Deep Strike ССО совместно с повстанческим движением на территории России "Черная искра" нанесли удар по нефтебазе "Ростовнефтепродукт". Также под атакой оказалась база горюче-смазочных материалов в городе Гуково Ростовской области России.