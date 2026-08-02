"Крыму нелегко достать бензин": "Птицы Мадяра" нанесли новый удар по оккупантам

Украинские военные в очередной раз нанесли удары по оккупантам на временно оккупированной территории Крыма. Силы обороны уничтожили российские бензовозы.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Как СБС уничтожили российские бензовозы?

Украинские военные заметили колонну бензовозов, которая двигалась по территории временно оккупированной Запорожской области в населенном пункте Приморск.

Крыму тяжело достается бензин – всего один из трех. Все задачи так называемой "СВО" будут выполнены благодаря значительному падению украинских дронов по вашему приказу,

– написал Мадяр.

3-й батальон "Назик" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" уничтожил 2 бензовоза и один автомобиль сопровождения колонны.

ВСУ нанесли удар по оккупантам: смотрите видео

Что еще известно о успешных операциях СБС?

За последние 72 часа Силы беспилотных систем провели атаки на ВОТ 13 энергообъектов. Среди них – Зуевская ТЭЦ в Донецкой области. Всего в период с 1 июля по 2 августа было поражено 177 энергетических целей на ВОТ.

"Мадяр" уточнил, что после атаки в блэкауте до сих пор находятся Зуевская ТЭЦ, 3 электроподстанции в Мариуполе, одна – в Геническе, две – в Бердянске.

Украинские беспилотники в течение четырех суток нанесли удары по четырем российским нефтеперерабатывающим заводам и морскому терминалу "Тамань". Враг понес масштабные потери топливной инфраструктуры.