Одно дело – дроны, другое – ракеты: почему Украине важно бить западным оружием по России

Украина попросила США снять ограничения на использование американского оружия по военным объектам на территории России. Также накануне группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить нашему государству атаковать цели в стране-агрессоре и расширить и ускорить тренировки на F-16.

Силы обороны наносят удары по России собственным оружием – дронами. Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала объяснил, что эффект от применения западного вооружения, например ракет ATACMS и ЗРК М142 HIMARS, был бы гораздо серьезнее и повысил бы качество таких ударов.

Разница колоссальная

Одно дело, когда на российский аэродром или нефтеперерабатывающий завод прилетает дрон с боевой частью 30 – 40 килограммов. Другое – когда над российским аэродромом или НПЗ разрывается боевая часть ATACMS на 300 или 950 суббоеприпасов.

Уровень разрушения совсем разный как и масштабы ремонтных работ,

– отметил Александр Коваленко.

Удар 500 килограммовой боевой частью любой западной ракеты может спровоцировать цепную реакцию на нефтеперерабатывающем заводе, что приведет к еще большим взрывам и разрушениям. К тому же, это касается не только таких ударов.

Даже применение реактивных систем залпового огня М142 HIMARS по российским военным объектам, расположенных на территории России, значительно повысило бы возможности Украины.

Силы обороны могли бы противодействовать российским наступательным действиям не только на Харьковщине или предупредить угрозу на Сумщине, но и повлияли бы на логистику россиян – обеспечение их группировки на оккупированных территориях Луганщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины и Крыма.

Наступление России на Харьковскую область: что известно

В Генштабе ВСУ рассказали, что только за 21 мая потери врага на этом направлении составляют 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". В течение суток произошло 86 боевых столкновений.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что украинским воинам удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности в Волчанске. По словам представителя "Хортицы", оккупанты применяют авиацию для поражения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области.

В Харьковской ОВА рассказали, что российские оккупанты продолжают штурмовые действия на севере области, сосредоточив усилия на Волчанске. Силы обороны Украины контролируют 60% города, который пострадал после российского наступления.

Глава британского МИД, бывший премьер-министр Дэвид Камерон заявил, что Украина может наносить удары британским оружием по территории России. То есть Великобритания стала первой страной, которая сняла ограничения на использование своего вооружения.