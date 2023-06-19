Держится 16-й месяц: могут ли россияне захватить Марьинку

Марьинка в Донецкой области страдает от российских обстрелов. Сейчас там уже не осталось живого места. Впрочем, шансов у российских окупантов захватить город почти нет.

Об этом в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил, что кадыровские подразделения, которые недавно туда перебросили, ищут возможности сбежать.

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Несокрушимая Марьинка

Город Марьинка мужественно обороняется уже 16-й месяц, отметил Жданов. Туда россияне перебросили спецназ и кадыровское подразделение "Ахмат", которое пыталось "жилы ворвать" и продемонстрировать, что лучше вагнеровцев. Но оккупанты несут потери, а город же стоит.

"Кстати, часть кадыровцев уже оттуда сняли и перебросили в Краснодарский край для охраны раненого Делимханова. Есть информация, что он в госпитале, в крайне тяжелом состоянии и даже потерял конечность", – рассказал военный эксперт.

Олег Жданов об обороне Марьинки: смотреть видео

Также военный эксперт отметил безопасность и эвакуацию. Если в городе остаются гражданские – не стоит рисковать жизнью, находясь под обстрелами. Лучше уехать на время в более безопасные районы.

Оборона Марьинки: последние новости