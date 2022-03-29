Удержание сел и контратака на отдельных направлениях: как происходит оборона Киева

Российские оккупационные войска и дальше пытаются окружить Киев. Но им это не удается. В то же время украинские защитники удачно проводят операцию по освобождению окрестных населенных пунктов.

Защитники столицы улучшили свое оперативное положение и удержание внешнего рубежа обороны. Несмотря на боевые действия, они и дальше удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка, что к западу от Киева.

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Кроме того, в некоторых направлениях украинцы осуществляют контратаки.

28 марта украинские военные окончательно освободили от российских захватчиков пригород Киева – Ирпень. Также под контролем украинцев находится и Макаров.

Кроме того, трасса из Киева в Житомир тоже под контролем украинских военных.