Удерживали с мешком на голове: новые подробности задержания Наримана Джелялова
Источник:фейсбук Рефата Чубарова
Оккупанты в Крыму удерживали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в неизвестном помещении. При этом обращались с ним особенно жестоко.
Сотрудники ФСБ держали Джелялова в наручниках, с мешком на голове. Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, ссылаясь на слова адвоката.
Кстати Задержанному в Крыму заместителю главы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы, – Чубаров
Кроме того, силовики оказывали жесткое психологическое давление на крымского татарина.
Текст публикации Рефат Чубарова:
По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезен в неизвестном направлении ФСБ-шников первый заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении - в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением.Обратите внимание! Джелялову грозит до 15 лет заключения. Его подозревают в "диверсии". Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что такие же подозрения выдвинули еще 4 задержанным крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову, Эльдару Одаманову, Шевкету Усеинову.
Что известно о задержании Джелявова
- Оккупанты провели обыски в помещении Наримана Джелялова в селе Первомайское. Затем Джелялова вывезли в микроавтобусе в неизвестном направлении.
- 14 правозащитных организаций Украины выдвинули срочное обращение к международному сообществу и украинским властям с требованием освободить пленников.
- В Киеве возле посольства России люди вышли на протест, чтобы продемонстрировать поддержку крымским татарам. Они скандировали "Путин – убийца".