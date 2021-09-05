Удерживали с мешком на голове: новые подробности задержания Наримана Джелялова

Оккупанты в Крыму удерживали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в неизвестном помещении. При этом обращались с ним особенно жестоко.

Сотрудники ФСБ держали Джелялова в наручниках, с мешком на голове. Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, ссылаясь на слова адвоката.

Кстати Задержанному в Крыму заместителю главы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы, – Чубаров

Кроме того, силовики оказывали жесткое психологическое давление на крымского татарина.

Текст публикации Рефат Чубарова:

По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезен в неизвестном направлении ФСБ-шников первый заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении - в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением.

Что известно о задержании Джелявова

Оккупанты провели обыски в помещении Наримана Джелялова в селе Первомайское. Затем Джелялова вывезли в микроавтобусе в неизвестном направлении.

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