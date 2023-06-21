Удобная локация: почему россияне расположили свой военный хаб на элеваторе под Геническом
Склад техники и боеприпасов в поселке Рыково под Геническим россияне разместили по логистическим соображениям. Он был близко к линии фронта и имел прямое железнодорожное сообщение с Крымом.
Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что удобная транспортная инфраструктура вокруг элеватора позволяла возить снаряды как по железной дороге, так и грузовиками.
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Очень удобное место. Во-первых, важный железнодорожный путь, соединяющий Джанкой с Мелитополем, с другой стороны – элеватор: ну кто догадается, что россияне начнут размещать склады с боеприпасами на территории элеватора, не являющегося военным объектом,
– говорит Селезнев.
У окупантов сгорел склад боеприпасов под Геническом: смотреть видео
Чувствовали себя в безопасности, а превратились в пепел
С учетом того, что Рыково расположено в 110 километрах от линии боевого столкновения, тамошние логисты чувствовали себя в относительной безопасности. "Но как чувствовали себя, так и превратились в пепел, и дальше будет еще", - уверен Владислав Селезнев.
Он напомнил, что в последнее время количество уничтоженных вражеских грузовиков кратно возросло.Обратите внимание! На временно оккупированной части Херсона российские захватчики создали склад боеприпасов. Он располагался у Геническа и просуществовал восемь месяцев. Утром 18 июня его не стало – взрывы после неожиданного "хлопка" звучали не один час.
Что горело у окупантов
- Оккупационные власти Крыма 21 июня заявили об "очередной диверсии". Жалуются, что неизвестны повредили железную дорогу в Феодосийском районе. Следовательно, движение поездов временно пришлось остановить.
- Недавно гауляйтер Сергей Аксенов сообщал о подрыве железнодорожных путей в Кировском районе полуострова. Этой частью железной дороги враг перегонял технику на материковую часть Украины.
- К слову, неспокойно было и на севере временно оккупированного россиянами Крыма, 19 и 20 июня оккупационные власти заявляли о ночных атаках беспилотников.