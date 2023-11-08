"Титаны из плоти и крови": мощные фото военных из Угледарского направления

Украинские военные продолжают ежедневно защищать нашу землю. Иногда ценой собственного здоровья или жизни. Нелегкая ситуация и на Угледарском направлении, где недавно ВСУ остановили наступление россиян.

Вооруженные Силы Украины мощно отбивают вражеские атаки, не давая шансов оккупантам. Фотографии с поля боя, которые не оставляют равнодушными, поделились фотографы Влада и Константин Либеровы, передает 24 Канал.

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Суровая реальность войны

Фотографы рассказали об истории, происходившей на нулевых позициях на Угледарском направлении. Вместе с разведкой 58 бригады они путешествовали после недавно уволенной посадки.

Небольшой клочок нашей земли, выжженной дотла артиллерией и авиацией, всюду тела и остатки тел. Посадка проходила несколько раз, и нами, и врагом, так что я иду по следам своего сопровождающего, пристально глядя под ноги,

– рассказал Константин Либеров.

Военный рассказал фотографу, что эти позиции несколько раз переходили из рук врага, пока окончательно не отступил. А перед отступлением оккупанты решили уничтожить эту посадку. Однако это не помешало украинским военным продолжить движение вперед и укрепить свои позиции.

"Солдаты, державшие оборону во время столь жестоких боев, не спали сутками. Это была суровая реальность войны, где нет графика, и враг часто активизировался именно ночью, когда движения были менее заметны. Иногда битва продолжалась несколько суток", – отметил Либеров.

Итак, когда наступало хотя бы мгновение затишья, военные спали одетыми в любой позе. Автомат всегда был рядом с ними.

Чтобы посмотреть все фото, пролистайте влево / Сообщение из инстаграма libkos

Во время съемки раздавались поблизости взрывы

На их пути был довольно опасный момент. Раздался сигнал предупреждения и короткий свист, после которого была серия взрывов. Неизвестно, были ли это вражеские снаряды направлены именно на этих военных, или все же это случайные обстрелы.

"Меня выводят оттуда, пока не начнется настоящая опасность. Ее встретят титаны из плоти и крови, озаренные багровыми лучами прекрасного безразличного солнца", – закончил рассказ фотограф.

Что происходит на Углегорском направлении