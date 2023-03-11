Разбитая российская морская пехота пытается наступать на Угледар, – ISW

Остатки российской бригады морской пехоты снова пытаются наступать на Угледар. Однако наши воины дают мощный отпор врагу. Так что успеха оккупанты не добились.

10 марта российские войска нанесли ограниченный наземный удар на западе Донецкой области. Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны.

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В Генштабе сообщили, что вражеские войска совершили безуспешные наступательные действия вблизи Угледара. Российский милблогер утверждал, что оккупанты возобновили наступательные операции 10 марта.

Российская морская пехота и подразделения Восточного военного округа понесли постоянные значительные потери в неудачных наступательных операциях в этом районе за последние несколько недель и, вероятно, имеют существенную недостаточность, а потому не смогут осуществить новую волну успешных атак на Угледар в ближайшем будущем,

– отметили в ISW.

Аналитики добавили, что российские источники также распространили видеозаписи подразделений 155-й отдельной морской пехотной бригады и группировки "Каскад" квазиреспублики "ДНР", действующие вблизи Угледара.

Украинские защитники под Угледаром почти полностью уничтожили "элитную" российскую 155-ю бригаду морской пехоты.

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Оккупанты продолжают нести серьезные потери