Разбитая российская морская пехота пытается наступать на Угледар, – ISW
Источник:ISW
Остатки российской бригады морской пехоты снова пытаются наступать на Угледар. Однако наши воины дают мощный отпор врагу. Так что успеха оккупанты не добились.
10 марта российские войска нанесли ограниченный наземный удар на западе Донецкой области. Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны.
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В Генштабе сообщили, что вражеские войска совершили безуспешные наступательные действия вблизи Угледара. Российский милблогер утверждал, что оккупанты возобновили наступательные операции 10 марта.
Российская морская пехота и подразделения Восточного военного округа понесли постоянные значительные потери в неудачных наступательных операциях в этом районе за последние несколько недель и, вероятно, имеют существенную недостаточность, а потому не смогут осуществить новую волну успешных атак на Угледар в ближайшем будущем,
– отметили в ISW.
Аналитики добавили, что российские источники также распространили видеозаписи подразделений 155-й отдельной морской пехотной бригады и группировки "Каскад" квазиреспублики "ДНР", действующие вблизи Угледара.
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Оккупанты продолжают нести серьезные потери
- Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления подчеркнул, что сейчас о наступлении в Угледаре не может идти речь. Поскольку враг понес серьезные потери. Морально-психологическое состояние российских военных совсем упало. Командир 155 бригады России был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения, отметил полковник Алексей Дмитрашковский.
- Также он добавил, что некоторые подразделения вражеской армии отказываются участвовать в боевых действиях. 20 боевиков 126-й бригады написали отказ. Они говорят, что лучше уж "отсидеть в тюрьме, чем быть пушечным мясом".
- Дмитрашковский заявил, что сейчас главная задача России – восстановить технику и личный состав. Он добавил, что за последнюю неделю государство-агрессор потеряло под Угледаром два батальона.