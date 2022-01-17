Уголь из оккупированного Донбасса мог обойтись госбюджету в 3 миллиарда, – ГБР
Источник:24 канал
В Государственном бюро расследований заявили, что в результате сотрудничества Петра Порошенко с боевиками Украина попала в зависимость от России и террористов. Да, агрессор получил больше возможностей для вмешательства в дела Киева.
Порошенко и Медведчук давили на Минэнергетики и НБУ
Из бюджета Украины списали более 3 миллиардов 168 миллионов гривен пророссийским боевикам из Донбасса. Об этом на брифинге заявила представитель ГБР Татьяна Сапьян.
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В 2015 году за поставку угля из оккупированного Донбасса перечислили из Украины не менее 205 391 миллионов гривен. Эту сумму отправили на счета боевиков, а остальную часть им отдали наличными.
Действия Порошенко стали основной причиной одностороннего отказа компании Steel Mont trading ltd от поставок угля из Южноафриканской Республики.
После этого "Центрэнерго" оказалось в искусственно созданных условиях, при которых имело возможность импортировать уголь только из России. Со своей стороны Россия заблокировала поставки и оставила возможность покупать уголь только у боевиков,
– отметили в ГБР.
Согласно расследованию, главари террористов определили для сотрудничества ГП "Шахта имени Киселева" и ГП "Луганскуголь".
Пророссийский Виктор Медведчук и Петр Порошенко оказывали административное давление на работников:
- Министерства энергетики и угольной промышленности,
- НБУ,
- "Центрэнерго".
Их заставляли платить деньги непосредственно вожакам боевиков и заключать прямые договоры купли – продажи угля.
Предприятия боевиков перерегистрировали
Порошенко и Медведчук предоставили операциям с боевиками вид обычной хозяйственной деятельности. Местонахождение предприятий перерегистрировали на подконтрольную правительству территорию Украины. Их выдавали за национальных производителей угольной продукции.
31 декабря "Центрэнерго" направило якобы на ГП "Луганскуголь" и ГП "Шахта Киселева" платежи на сумму 10 миллионов гривен в качестве аванса за будущие поставки угля.
Указанные деньги были направлены руководителям террористических организаций и использованы на деятельность терорганизаций. Об этом Виктор Медведчук немедленно проинформировал представителей высшего политического руководства России,
– добавили в ГБР.
В январе 2015 года "Центрэнерго" осуществило в пользу ГП "Луганскуголь" еще 2 платежа по 10 миллионов гривен каждый. В этот день с террористами заключен новый договор на 1 миллиард 584 миллиона гривен. По этому соглашению с 15 января по 11 ноября 2015 года на счета оккупационного предприятия перечислили почти 27,6 миллиона гривен.
Поэтому энергетическая отрасль Украины попала в зависимость от России и боевиков.
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- Лидеру "Европейской Солидарности" объявили подозрение в государственной измене по этому делу. Медведчук находится под домашним арестом.
- Порошенко не явился на допрос, потому что заявил, что находится за границей. Хотя прежде он проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку.
- 17 января 2022 года Печерский суд Киева избирает Порошенко меру пресечения. Сам политик считает себя невиновным.
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