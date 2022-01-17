Уголь из оккупированного Донбасса мог обойтись госбюджету в 3 миллиарда, – ГБР

В Государственном бюро расследований заявили, что в результате сотрудничества Петра Порошенко с боевиками Украина попала в зависимость от России и террористов. Да, агрессор получил больше возможностей для вмешательства в дела Киева.

Порошенко и Медведчук давили на Минэнергетики и НБУ

Из бюджета Украины списали более 3 миллиардов 168 миллионов гривен пророссийским боевикам из Донбасса. Об этом на брифинге заявила представитель ГБР Татьяна Сапьян.

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В 2015 году за поставку угля из оккупированного Донбасса перечислили из Украины не менее 205 391 миллионов гривен. Эту сумму отправили на счета боевиков, а остальную часть им отдали наличными.

Действия Порошенко стали основной причиной одностороннего отказа компании Steel Mont trading ltd от поставок угля из Южноафриканской Республики.

После этого "Центрэнерго" оказалось в искусственно созданных условиях, при которых имело возможность импортировать уголь только из России. Со своей стороны Россия заблокировала поставки и оставила возможность покупать уголь только у боевиков,

– отметили в ГБР.

Согласно расследованию, главари террористов определили для сотрудничества ГП "Шахта имени Киселева" и ГП "Луганскуголь".

Пророссийский Виктор Медведчук и Петр Порошенко оказывали административное давление на работников:

Министерства энергетики и угольной промышленности,

НБУ,

"Центрэнерго".

Их заставляли платить деньги непосредственно вожакам боевиков и заключать прямые договоры купли – продажи угля.

Предприятия боевиков перерегистрировали

Порошенко и Медведчук предоставили операциям с боевиками вид обычной хозяйственной деятельности. Местонахождение предприятий перерегистрировали на подконтрольную правительству территорию Украины. Их выдавали за национальных производителей угольной продукции.

31 декабря "Центрэнерго" направило якобы на ГП "Луганскуголь" и ГП "Шахта Киселева" платежи на сумму 10 миллионов гривен в качестве аванса за будущие поставки угля.

Указанные деньги были направлены руководителям террористических организаций и использованы на деятельность терорганизаций. Об этом Виктор Медведчук немедленно проинформировал представителей высшего политического руководства России,

– добавили в ГБР.

В январе 2015 года "Центрэнерго" осуществило в пользу ГП "Луганскуголь" еще 2 платежа по 10 миллионов гривен каждый. В этот день с террористами заключен новый договор на 1 миллиард 584 миллиона гривен. По этому соглашению с 15 января по 11 ноября 2015 года на счета оккупационного предприятия перечислили почти 27,6 миллиона гривен.

Поэтому энергетическая отрасль Украины попала в зависимость от России и боевиков.

Порошенко подозревают в госизмене: коротко

Лидеру "Европейской Солидарности" объявили подозрение в государственной измене по этому делу. Медведчук находится под домашним арестом.

Порошенко не явился на допрос, потому что заявил, что находится за границей. Хотя прежде он проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку.

17 января 2022 года Печерский суд Киева избирает Порошенко меру пресечения. Сам политик считает себя невиновным.

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