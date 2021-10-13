Уголовная ответственность за подписку в телеграме: режим Лукашенко вводит очередные ограничения

Власть в Беларуси сообщила, что вводит уголовную ответственность для граждан за подписку на телеграм-каналы и чаты, которые признаны "экстремистскими". Им грозит до 7 лет заключения.

К таким власть страны относит много оппозиционных телеграм-каналов. Соответствующее постановление Совета Министров №575 приняли 12 октября.

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В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на "экстремистские" каналы

Принятое режимом Лукашенко постановление называется "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма" и регламентирует порядок реализации положений закона по противодействию экстремизму.

В связи с этим Управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, которые осуществляют экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и соцсетях, – экстремистскими формированиями,

– рассказали силовики.

В стране предупредили, что подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекать к уголовной ответственности, точнее – им грозит до 7 лет заключения как участникам экстремистского формирования.

"ГУБОП предупреждает, что подписка на экстремистские каналы и чаты влечет за собой уголовную ответственность!" – поспешили напомнить силовики.

Последние новости о режиме в Беларуси

13 октября в Беларуси открыли уголовные дела против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.

Дела открыли по статье о якобы присвоении звания или власти должностному лицу. Все – из-за создания Координационного совета.

10 октября в Германии расследуют причастность самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко к массовому наплыву нелегалов. Его рассматривают как "главного контрабандиста", который направляет потоки мигрантов в ЕС.

7 октября в Европарламенте требовали ввести новые санкции против Беларуси. В Брюсселе большинством голосов проголосовали за резолюцию, в которой есть и требование к странам Евросоюза ужесточить карательные ограничения. Все для давления на ключевые секторы белорусской экономики. Кроме того, в Европарламенте выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией.