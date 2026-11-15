В Киеве откроется выставка, посвященная похищению украинского культурного наследия: что будет представлено
17 ноября в Киеве откроется документально-художественная выставка "Мишень: культура. Присвоено. Уничтожено. Забыто?", посвященную системному викраденню, присвоению и уничтожению украинского культурного наследия Россией. В экспозиции будут представлены истории разграбленных музеев, разрушенных памятников и похищенных произведений искусства.
Выставку представит Музей похищенного искусства (Museum of Stolen Art, MOSA). Ее цель – показать, как Россия пытается лишить Украину культурного наследия, исторической памяти и возможности передавать его следующим поколениям.
Какие истории будут представлены на выставке?
С помощью документальных свидетельств, видеофрагментов, мультимедийных материалов и художественных инсталляций посетителям расскажут о различных способах уничтожения и присвоения украинской культуры. В частности, речь пойдет о вывозе музейных коллекций под видом "эвакуации", ракетных ударах по историческим памятникам, принудительной русификации культурных учреждений и незаконных раскопках на оккупированных территориях.
Среди основных примеров – ограбление музеев Херсона во время российской оккупации в 2022 году. Тогда из города под видом "эвакуации" вывезли тысячи произведений искусства и исторических артефактов. В результате выставочные залы и музейные хранилища остались пустыми.
Также на выставке расскажут о Мариупольском краеведческом музее, который был зруйнований во время российской осады города в 2022 году. Его коллекция насчитывала около 60 тысяч предметов. Часть культурных ценностей, в частности произведения Архипа Куинджи, вывезли в оккупированный Донецк.
Каждый похищенный объект – это похищенная идентичность. Через истории разрушенных музеев и похищенных коллекций мы хотим показать, как Россия делает культуру мишенью войны,
– пояснила куратор выставки и соучредительница Музея похищенного искусства Ирина Шостак.
Завершающей частью экспозиции станет интерактивная зона "Возможно ли возвращение?". Она должна стать площадкой для обсуждения вопросов возвращения похищенных ценностей, сохранения культурного наследия и восстановления справедливости.
Где и когда можно посетить выставку?
Выставка продлится с 17 ноября по 11 декабря 2026 года в пространстве идентичности VEZHA, расположенном в Доме кино на улице Саксаганского, 6, в Киеве.
Анонс выставки / Фото предоставлено 24 Каналу
Программой также предусмотрены:
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показ документального фильма The Kyiv Independent о похищении культурных ценностей из Херсона;
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дискуссия о культурном наследии Мариуполя в условиях российской оккупации;
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кураторские экскурсии.
Киевский показ станет началом международного турне выставки. Организаторы уже планируют следующие экспозиции во Львове, польском Гданьске и Вильнюсе. Также продолжаются переговоры о проведении выставки с потенциальными партнерами из более чем 15 стран.
Вход по предварительной регистрации:
Регистрация СМИ: заполнить форму.
Регистрация посетителей: заполнить форму.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения Россия систематически уничтожает и присваивает украинское культурное наследие. В частности, во время оккупации Херсона в 2022 году российские военные вывезли из местных музеев тысячи экспонатов.
Также в результате российской агрессии был разрушен Мариупольский краеведческий музей, часть его коллекции оккупанты вывезли в Донецк. Международное законодательство запрещает незаконное присвоение и вывоз культурных ценностей с оккупированных территорий.