Звучит довольно угрожающе: какой ответ нужно подготовить Ирану в случае удара по Украине

Иран пригрозил ответить Украине в связи с ударом по своему судну в Каспийском море. Мониторинговые каналы сообщали, что страна может запустить три баллистические ракеты. Такие угрозы со стороны Тегерана не стоит недооценивать.

Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Оценивая вероятность атаки с использованием баллистических ракет со стороны Ирана по Украине, он высказал мнение, что она составляет 10% из 100.

Украинские власти должны подготовить план действий

В целом, анализируя ситуацию вокруг угроз Ирана в адрес Украины, Ступак считает, что это скорее попытка запугать украинскую сторону, чем действительно нанести удар. Однако он отметил, что правительству Украины следует быть готовым ко всему и заранее иметь план.

Если Иран действительно попытается нанести по нам удар, даже если условно попадание будет где-то в поле Николаевщины или ракета прилетит в пруд Винницкой области, нужно знать и быть готовым, как на это реагировать со всех сторон. Когда мы совершаем атаку на такие суда, которые следуют из Исфахана в Астрахань по Каспийскому морю, где российский флот чувствует себя в безопасности, мы пытаемся нарушить снабжение Ираном России и наоборот. Нам нужно разорвать союз между ними,

– отметил Ступак.

По его мнению, украинским властям, в частности Раде национальной безопасности и обороны (РНБО), следует отработать алгоритм действий на случай, если Иран перейдет от угроз к реальным действиям. По словам бывшего сотрудника СБУ, даже если удар придется по безлюдному месту и не приведет к жертвам, должны быть подготовлены многочисленные обращения в ООН и намечена стратегия действий, в частности относительно того, следует ли атаковать Иран в ответ или нет.

О вероятности применения Ираном баллистики: смотрите в видео

Напомним, глава МИД Украины Сибига по телефону пообщался со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи с целью предотвращения обострения ситуации между странами. Сибига сообщил Ирану, что украинская сторона ведет исключительно оборонительную войну против России и не ставит целью проводить атаки против гражданских судов.

Он добавил, что призвал Тегеран воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации. В свою очередь Арагчи после беседы с Сибигой назвал атаки на иранских граждан или интересы его страны неприемлемыми. Иран заявил о необходимости возместить ему убытки.