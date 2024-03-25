В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: есть угроза удара баллистикой из Крыма

В ряде областей Украины вечером 25 марта прозвучала воздушная тревога. Она была связана с угрозой применения баллистики из Крыма.

Это уже вторая воздушная тревога за день связана с баллистикой. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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