Угроза будет существовать, – журналист сказал, будут ли провокации на границе Украины и Беларуси
Источник:24 канал
Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно говорят о так называемых "красных линиях". Угроза конкретных провокаций на границе Украины действительно есть.
Поэтому в интересах Украины – чтобы Лукашенко как можно быстрее отошел от своего правления. Об этом в эфире 24 канала сказал белорусский журналист Франек Вячорка.
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Вячорка: Лукашенко блефует
По его словам, наше государство должно очень четко придерживаться своей политики непризнания Лукашенко президентом и поддержки белорусского демократического движения.
Пока в Минске будет руководить диктатор, который абсолютно не уважает ни свой народ, ни своих соседей, угроза будет существовать,
– подчеркнул Вячорка.
Он отметил, что очередное заявление самопровозглашенного белорусского президента – ничего нового. Ведь он просто генерирует информационные поводы, чтобы оставаться на повестке дня.Отметим! Эксперты считают, что режим белорусского диктатора находится почти в международной изоляции.
Белорусы, как отметил журналист, перестали серьезно относиться к Лукашенко. "Я бы это воспринимал очень осторожно. Он много говорит, часто блефует. Но редко дело переходит к конкретным действиям", – сказал Вячорка.
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Новое заявление Лукашенко: что известно
- Лукашенко и Путин договорились предпринять в отношении Украины действия в ответ на якобы развертывание в нашем государстве американских военных баз. Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил на встрече с силовиками.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что якобы расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает для Москвы переход "красных линий".
- Вполне понятно, что Лукашенко и Путина смущает факт, что Украина делает все возможное, чтобы вступить в Организацию Североатлантического договора.