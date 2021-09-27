Угроза будет существовать, – журналист сказал, будут ли провокации на границе Украины и Беларуси

27 сентября 2021 , 16:30
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Источник:

24 канал

Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно говорят о так называемых "красных линиях". Угроза конкретных провокаций на границе Украины действительно есть.

Поэтому в интересах Украины – чтобы Лукашенко как можно быстрее отошел от своего правления. Об этом в эфире 24 канала сказал белорусский журналист Франек Вячорка.

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Вячорка: Лукашенко блефует

По его словам, наше государство должно очень четко придерживаться своей политики непризнания Лукашенко президентом и поддержки белорусского демократического движения.

Пока в Минске будет руководить диктатор, который абсолютно не уважает ни свой народ, ни своих соседей, угроза будет существовать,
 –  подчеркнул Вячорка.

Он отметил, что очередное заявление самопровозглашенного белорусского президента – ничего нового. Ведь он просто генерирует информационные поводы, чтобы оставаться на повестке дня.

Отметим! Эксперты считают, что режим белорусского диктатора находится почти в международной изоляции.

Белорусы, как отметил журналист, перестали серьезно относиться к Лукашенко. "Я бы это воспринимал очень осторожно. Он много говорит, часто блефует. Но редко дело переходит к конкретным действиям", – сказал Вячорка.

Вячорка сказал, что означают заявления Лукашенко: смотрите видео

Новое заявление Лукашенко: что известно

  • Лукашенко и Путин договорились предпринять в отношении Украины действия в ответ на якобы развертывание в нашем государстве американских военных баз. Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил на встрече с силовиками.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что якобы расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает для Москвы переход "красных линий".
  • Вполне понятно, что Лукашенко и Путина смущает факт, что Украина делает все возможное, чтобы вступить в Организацию Североатлантического договора.
Автор: Анастасія Мигидюк