Хотя и есть пример Украины: оппозиция Беларуси говорит, что не может бороться с российскими войсками
Белорусы пока не способны бороться с российскими оккупационными войсками, которые размещают на территории их страны. Сейчас в обществе нет эмоционального подъема, когда все вместе встали бы и пошли свергать режим Лукашенко и оккупантов.
Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель главы Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, размещение российских войск на территории страны существенно ограничивает возможность работы оппозиции по изменению внутриполитической ситуации.
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Сейчас с появлением российских войск даже Лукашенко не будет находиться в безопасности. Его вполне могут устранить и поставить на его место русского военного или гражданского.
Мы, оценивая реалии в Беларуси, противостоять даже такой регулярной армии не в состоянии. Можем делать локальные действия, как это было в марте. Сегодня гражданскому обществу Беларуси нереально встать и воевать с российскими войсками и той системой террора, которую создал Лукашенко,
– считает Латушко.
Почему белорусы не могут бороться против Лукашенко и оккупантов
По мнению Латушко, между Украиной, где свергали Януковича и 8 лет борются с оккупантами, и Беларусь якобы большая разница. В Украине всегда находились как оппозиционные регионы, так и оппозиционные депутаты в парламенте. А СМИ реально могли выступать против власти.
В Беларуси же нет ни одного депутата, СМИ или неправительственной организации, которая могла бы действовать против режима. Все вроде бы находится под тотальным контролем Лукашенко. Сейчас в Беларуси каждый день арестовывают десятки человек.
По его словам, белорусы пытались восстать в 2020-2021 годах. Однако тогда режиму удалось загнать и "заасфальтировать" общество. Сейчас реально говорить только о локальных акциях протеста.
Нет сегодня эмоционального подъема, чтобы все вместе встали и пошли против режима. Это проблема, существующая внутри Беларуси. Это не значит, что все статически. Ситуация может измениться,
– отметил Латушко.
Сейчас оппозиционеры работают над так называемым "Планом победы", за которым собираются бороться против режима.
Латушко объяснил, почему белорусы пока не могут бороться против Лукашенко и оккупантов: смотрите видео
Угроза из Беларуси: что сейчас известно
- Ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Путин всячески пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко пока пытается "отмазаться" от этого.
- Несмотря на это, Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В МВД оценили, насколько вероятно нападение из Беларуси.
- 10 октября Лукашенко вообще выдал маразматическое заявление, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Он попытался всех напугать, что тогда будет ответ.
- В ночь на 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами.