В Пентагоне оценили, насколько реальны признаки подготовки наступления из Беларуси
Российские и белорусские военные продолжают создавать напряжение на Севере Украины. За ситуацией внимательно следят в США.
Спикер Пентагона Пэт Райдер во время брифинга заявил, что США не видят признаков подготовки наступления из Беларуси. Райдер заверил, что США внимательно следят за ситуацией в Беларуси, но на этом этапе нет ничего тревожного.
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Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков будущих наступательных действий,
– сказал он.
Напряжение на Севере будет сохраняться в течение 2023 года
В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия готовит еще 200 тысяч военных для нового наступления. Залужный не исключил, что враг может снова пойти на Киев из Беларуси.
В январе 2023 года белорусские мониторинговые группы фиксируют перебрасывание российской техники и личного состава в Беларуси. Это также подтверждали в Генштабе ВСУ, но отмечали, что признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
Заместитель руководителя Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что угроза из Беларуси будет сохраняться в течение 2023 года.
Причина в том, что россияне и белорусы планируют военные учения на территории Беларуси. Громов отметил, что угроза кроется в том, что из-за обучения в 2023 году в Беларуси будет развернута российская группировка.
Россияне наращивают авиационную группировку в Беларуси
- Во второй половине января Россия и Беларусь планируют совместные авиационные учения. Якобы из-за этого оккупанты наращивают в Беларуси авиационную группировку.
- На аэродром в Мачулище перебазировали не менее 10 вертолетов типа Ми-8, Ми-24. Также ожидается перебазирование на белорусские аэродромы российских самолетов оперативно-тактической авиации.
- В ВСУ не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси российских самолетов дальней авиации. Поэтому растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов и применения дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси.