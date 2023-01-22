Российский оппозиционер назвал главную цель нового ядерного шантажа Москвы
Такие устрашения со стороны России – это свидетельство безысходности. Российское правительство отлично понимает, чем закончится война с Украиной.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его словам, шантаж ядерной войной не может являться серьезным основанием для волнений.
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Главная цель шантажа
Дмитрий Гудков объяснил, что слухи о применении ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным имеют свою аудиторию.
Это рассчитано на страх западных лидеров, которые до сих пор не могут договориться даже о поставках танков Украине,
– подчеркнул он.
По его мнению, российский диктатор прибегает к такой тактике неспроста.
"Когда ты не можешь победить в войне, ты начинаешь угрожать ядерным оружием, шантажировать в надежде на то, что Запад перестанет поддерживать Украину", – отметил он.
Оппозиционер прокомментировал, что ситуация, когда Запад отвернется от Украины, уже невозможна.
"Этот поворот мы уже проехали", – добавил он.
По его словам, такие мнения действительно безосновательны.
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Итог войны
Дмитрий Гудков рассказал, что в случае ядерной войны и России ничего не останется. Это отлично понимает и российское руководство.
"Мне кажется, они не похожи на тех людей, которые готовы покончить с жизнью таким политическим суицидом", – объяснил он.
По мнению оппозиционера, победа Украины очевидна.
На самом деле мне кажется, что все уже понимают, что говорится не о том, чтобы доехать на танках до Москвы, говорится о победе над режимом Путина на территории Украины,
– сосредоточил внимание он.
Гудков подчеркнул, что вывод российских войск из украинских земель и станет свидетельством победы Украины и поражением режима Путина.
Ядерный шантаж со стороны Москвы: коротко
- Россия периодически угрожает ядерным ударом не только Украине, но и миру. Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай считает, что Владимир Путин не пойдет на такой шаг, а потребовать результатов на фронте.
- По информации международных расследователей Владимир Путин не отказался от идеи применить ядерное оружие. Журналист независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев сообщил о том, что Путин вполне серьезно готов нанести ядерный удар по Польше.
- Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак не исключает, что в России действительно просчитывают возможности ядерного удара по третьей стране. Однако, по мнению Ступака, вряд ли план реализуют на практике.