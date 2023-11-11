Угроза "Кинжалов": по всей Украине объявили воздушную тревогу

11 ноября 2023, 12:08
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

В Украине объявили воздушную тревогу. Все из-за взлета российского МиГ-31К.

Около 12 часов на всей территории нашего государства объявили тревогу, информирует 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Важно Какого типа была ракета, скоро выясним, – Воздушные Силы об утренних взрывах в столице

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашей телеграме.
 

12:25, 11 ноября

Тревога продолжается. Находитесь в укрытии.

По всей Украине ракетная опасность / Скриншот

12:12, 11 ноября

МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал". Она становится угрозой для всех областей нашего государства.

Характеристики ракеты "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

12:03, 11 ноября

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей Украине.

Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка,
– сообщили военные.

Автор: Юлія Муріна