Угроза "Кинжалов": по всей Украине объявили воздушную тревогу

В Украине объявили воздушную тревогу. Все из-за взлета российского МиГ-31К.

Около 12 часов на всей территории нашего государства объявили тревогу, информирует 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Важно Какого типа была ракета, скоро выясним, – Воздушные Силы об утренних взрывах в столице

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