Угроза "Кинжалов": по всей Украине объявили воздушную тревогу
Источник:Воздушные силы ВСУ
В Украине объявили воздушную тревогу. Все из-за взлета российского МиГ-31К.
Около 12 часов на всей территории нашего государства объявили тревогу, информирует 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
Важно Какого типа была ракета, скоро выясним, – Воздушные Силы об утренних взрывах в столицеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашей телеграме.
МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал". Она становится угрозой для всех областей нашего государства. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей Украине. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка,
– сообщили военные.
МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал". Она становится угрозой для всех областей нашего государства.
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей Украине.
Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка,