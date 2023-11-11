Близько 12 години на всій території нашої держави оголосили тривогу, інформує 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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12:25, 11 листопада

Тривога триває. Перебувайте в укритті.

По всій Україні ракетна небезпека / Скриншот

12:12, 11 листопада

МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47 "Кинджал". Вона стає загрозою для всіх областей нашої держави.

Характеристики ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

12:03, 11 листопада

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій Україні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка,
– зазначили військові.