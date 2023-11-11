Близько 12 години на всій території нашої держави оголосили тривогу, інформує 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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12:25, 11 листопада
Тривога триває. Перебувайте в укритті.
По всій Україні ракетна небезпека / Скриншот
12:12, 11 листопада
МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47 "Кинджал". Вона стає загрозою для всіх областей нашої держави.
Характеристики ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу
12:03, 11 листопада
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій Україні.
Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка,
– зазначили військові.