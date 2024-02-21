Была угроза "Кинжалов": по всей Украине объявляли воздушную тревогу

21 февраля 2024, 12:14
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ПО всей Украине днем 21 февраля объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет носителя аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

Тревога начала распространяться по стране в 12:12. Сирены сначала прозвучали в Киеве, а через мгновение – охватили всю страну.

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13:21, 21 февраля

Отбой воздушной тревоги

В Воздушных силах объявили отбой угрозы по МиГ-31К.

13:18, 21 февраля

Пока пусков не было зафиксировано. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что МиГ-31К проводят тренировки.

12:32, 21 февраля

Стоит заметить, что оккупанты могут поднимать в небо борта МиГ-31К для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства. Кроме того, истребитель также может проводить патрулирование в акватории Черного моря с дозаправкой, поэтому частота и продолжительность тревог по всей Украине существенно увеличились.

12:24, 21 февраля

Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Всего в воздухе 3 борта.

12:13, 21 февраля

В Воздушных силах сообщили, что зафиксировали взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

12:13, 21 февраля

Тревога охватила всю Украину

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей Украины, ведь преодолевают расстояние в тысячи километров за считанные минуты.


Воздушная тревога в Украине по состоянию на 12:13 21 февраля 2024 года

12:12, 21 февраля

В Киеве тревога

В Киеве объявили воздушную тревогу.

Автор: Анжеліка Байбак