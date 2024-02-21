Была угроза "Кинжалов": по всей Украине объявляли воздушную тревогу

ПО всей Украине днем 21 февраля объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет носителя аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

Тревога начала распространяться по стране в 12:12. Сирены сначала прозвучали в Киеве, а через мгновение – охватили всю страну.

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