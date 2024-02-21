Была угроза "Кинжалов": по всей Украине объявляли воздушную тревогу
ПО всей Украине днем 21 февраля объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет носителя аэробаллистических ракет типа "Кинжал".
Тревога начала распространяться по стране в 12:12. Сирены сначала прозвучали в Киеве, а через мгновение – охватили всю страну.
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В Воздушных силах объявили отбой угрозы по МиГ-31К. Пока пусков не было зафиксировано. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что МиГ-31К проводят тренировки. Стоит заметить, что оккупанты могут поднимать в небо борта МиГ-31К для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства. Кроме того, истребитель также может проводить патрулирование в акватории Черного моря с дозаправкой, поэтому частота и продолжительность тревог по всей Украине существенно увеличились. Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Всего в воздухе 3 борта. В Воздушных силах сообщили, что зафиксировали взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей Украины, ведь преодолевают расстояние в тысячи километров за считанные минуты. В Киеве объявили воздушную тревогу.
Отбой воздушной тревоги
Тревога охватила всю Украину
Воздушная тревога в Украине по состоянию на 12:13 21 февраля 2024 года
В Киеве тревога
В Воздушных силах объявили отбой угрозы по МиГ-31К.
Пока пусков не было зафиксировано. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что МиГ-31К проводят тренировки.
Стоит заметить, что оккупанты могут поднимать в небо борта МиГ-31К для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства. Кроме того, истребитель также может проводить патрулирование в акватории Черного моря с дозаправкой, поэтому частота и продолжительность тревог по всей Украине существенно увеличились.
Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Всего в воздухе 3 борта.
В Воздушных силах сообщили, что зафиксировали взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
По всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Они представляют угрозу для всей Украины, ведь преодолевают расстояние в тысячи километров за считанные минуты.
В Киеве объявили воздушную тревогу.