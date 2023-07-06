Угроза катастрофы на Запорожской АЭС "потихоньку спадает", – Буданов

Угроза российского теракта на временно оккупированной Запорожской атомной станции "уменьшается". Признаки этого фиксирует украинская разведка.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times. Он отказался назвать причины, по которым угроза российской диверсии на ЗАЭС "уменьшается".

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В то же время Буданов сказал, что Украина предпринимает определенные публичные и непубличные действия в этой сфере.

Глава разведки считает, что уменьшается угроза техногенной катастрофы со стороны захватчиков.

И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы тихонько спадает,

– заметил он.

Возможный теракт на ЗАЭС: последние новости

Россия вывела часть боевого состава с территории Запорожской АЭС. А 4 июля распространили дезинформацию, что в ночь на 5 июля Украина якобы готовится обстрелять Запорожскую АЭС.

В ВСУ официально сообщили, что российские захватчики в ближайшее время могут готовить провокацию на территории Запорожской АЭС.

В настоящее время ЗАЭС работает в штатном режиме. По состоянию на утро 5 июля уровень воды в пруду-охладителе станции не изменился. Он составил 16,56 метров.

В ходе последних проверок МАГАТЭ не нашло признаков минирования ЗАЭС, но на часть территории ядерного объекта россияне просто не допустили наблюдателей. Организация запросила у России дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на крыше реакторов и на других частях временно оккупированной ЗАЭС.