"Большой удар" России: какие посольства не поддались панике и продолжают работать в Украине

Ряд иностранных посольств в Украине временно прекратили свою работу. Ожидается, что 20 ноября Россия может нанести по нашему государству массированный удар.

Так, первым о своем закрытии сообщило посольство США. Вслед за ним подобные заявления сделали дипучреждения Италии, Испании, Греции, Казахстана. В МИД Украины тем временем заявили, что массированные обстрелы – реальность украинцев в течение почти трех лет, поэтому партнерам следовало бы правильно реагировать на угрозы так, как и в предыдущие 1000 дней, без дополнительного нагнетания, передает 24 Канал с ссылкой на Tagesschau.

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Проявление солидарности

Следует заметить, что не все посольства позакрывались. Так, немецкое диппредставительство в Киеве заявило о том, что оно продолжает работать, но с определенными ограничениями. Там отметили, что ситуация на месте контролируется "очень внимательно", происходит тесная коммуникация с партнерами. "Мы постоянно общаемся с нашими коллегами на месте, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится", – сказали в посольстве.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский Сикорский в свою очередь тоже отметил, что, несмотря на повышенный риск атак России на Киев, польские дипломаты, по-прежнему, остаются на службе.

Это один из видимых признаков солидарности Польши с Украиной, которая борется за свободу,

– отметил дипломат.

К слову, посольство США предупредило, что возможная мощная воздушная атака не связана с ядерными угрозами Кремля. В Центре противодействия дезинформации подтвердили, что враг готов к масштабному обстрелу.