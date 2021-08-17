"Угроза нацбезопасности": в Беларуси открыли дело против девушки Шишова, погибшего в Киеве
Источник:Следственный комитет Беларуси
В Беларуси против девушки погибшего активиста Виталия Шишова открыли уголовное дело. Божену Жолудь подозревают в том, что она якобы призывала к массовым беспорядкам.
В белорусском ведомстве отметили, что девушка якобы прибегала к опасным действиям, находясь возле посольства Республики Беларусь в Украине. Вероятнее всего, речь идет о дне, когда Шишова нашли мертвым.
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Именно 3 августа под посольством состоялась акция памяти активиста, там выступала и Божена Жолудь.
Призывала к массовым беспорядкам, которые сопровождались насилием против личности и вооруженным сопротивлением власти, то есть действиями, направленными на причинение вреда национальной безопасности Беларуси,
– написали в комитете.
Девушку пока признали подозреваемой, однако отметили, что планируются и другие следственные и процессуальные действия.К слову. В частности, в начале августа силовики пришли с обысками к делегатам виртуальной платформы "Сход". Экс-посла страны в Словакии Игоря Лещеню увезли в неизвестном направлении. Вероятно, это из-за критики в сторону Лукашенко.
Гибель Шишова: главное
- Виталий Шишов – глава "Белорусского дома в Украине". Он исчез в Киеве 2 августа, а уже 3 августа его нашли повешенным в одном из парков Киева.
- Друзья погибшего и его девушка Божена не верят в то, что Шишов совершил самоубийство. Они уверены – это убийство рук спецслужб России или Беларуси.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Близкие Шишова рассказали, что за ним следили с тех пор, как он приехал в Украину. СБУ предупреждала активиста об опасности.