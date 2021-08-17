"Угроза нацбезопасности": в Беларуси открыли дело против девушки Шишова, погибшего в Киеве

В Беларуси против девушки погибшего активиста Виталия Шишова открыли уголовное дело. Божену Жолудь подозревают в том, что она якобы призывала к массовым беспорядкам.

В белорусском ведомстве отметили, что девушка якобы прибегала к опасным действиям, находясь возле посольства Республики Беларусь в Украине. Вероятнее всего, речь идет о дне, когда Шишова нашли мертвым.

Важно Сбежал от Лукашенко и умер в Киеве: биография белорусского активиста Виталия Шишова

Именно 3 августа под посольством состоялась акция памяти активиста, там выступала и Божена Жолудь.

Призывала к массовым беспорядкам, которые сопровождались насилием против личности и вооруженным сопротивлением власти, то есть действиями, направленными на причинение вреда национальной безопасности Беларуси,

– написали в комитете.

Девушку пока признали подозреваемой, однако отметили, что планируются и другие следственные и процессуальные действия.

Гибель Шишова: главное

Виталий Шишов – глава "Белорусского дома в Украине". Он исчез в Киеве 2 августа, а уже 3 августа его нашли повешенным в одном из парков Киева.

Друзья погибшего и его девушка Божена не верят в то, что Шишов совершил самоубийство. Они уверены – это убийство рук спецслужб России или Беларуси.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Близкие Шишова рассказали, что за ним следили с тех пор, как он приехал в Украину. СБУ предупреждала активиста об опасности.