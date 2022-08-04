В МВД рассказали, есть ли угроза пересечения границы белорусскими войсками

белорусская армия продолжает военные учения возле украинских границ. Однако сейчас вероятность нападения беларуси на Украину очень невелика.

Такое мнение 24 каналу высказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. 4 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что в частях сил специальных операций вооруженных сил республики беларусь проводят проверку боевой готовности.

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Также белорусы ужесточают охрану участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Какова вероятность нападения беларуси

Советник главы МВД считает, что Беларусь не готова к тому, чтобы вступить в войну против Украины.

Сейчас вторжение с Севера Украины и вообще вступление беларуси в войну чрезвычайно маловероятно,

– подчеркнул Смирнов.

По его словам, на решение лукашенко влияет совокупность разных факторов – количество личного состава, мотивация военных и наличие вооружения.

Почему колеблется лукашенко

Как отметил Смирнов, белорусский диктатор продолжает балансировать на грани.

лукашенко прекрасно понимает все последствия вступления в эту войну. Он также понимает, что не может сказать однозначно утвердительное "нет",

– отметил советник главы МВД.

Он добавил, что самопровозглашенный президент беларуси "находится в плену у российской федерации", поэтому не может окончательно отказать путину.

Зачем белорусам учения в россии

4 августа министерство обороны беларуси сообщило об участии в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на территории россии. В конце августа на Дальний Восток отправятся 250 белорусских военных.

Смирнов не исключает, что россия может попытаться таким образом привлечь белорусов к войне против Украины.

Есть ли такая возможность? Да, она остается. Они (белорусские военные – 24 канал) могут переходить в состав и под командование генштаба россии,

– предположил он.

В то же время советник главы МВД подчеркнул, что 250 солдат, которые отправятся на учения в россию, – это достаточно маленькое количество, чтобы утверждать об угрозах вступления армии беларуси в войну с Украиной.

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