Что это все, если не подготовка к войне – белорусский оппозиционер о событиях в стране

В Беларуси происходят события, напоминающие подготовку к войне. В действительности Беларусь давно в нее вовлечена, еще с 24 февраля.

Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. А еще белорусские пограничники жалуются, что украинцы провоцируют их жестами.

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Подготовка ударной группировки в Беларуси

Латушко рассказал, что ситуация в Беларуси сродни подготовке ресурсов для создания ударной группировки. Там проходят постоянные учения, очередные эшелоны с российскими БТРами, российской техникой прибыли в Беларусь.

Также министерство обороны на базе бригады сил специальных операций в Бресте провело обучение, сбор всех командиров рот сил специальных операций Беларуси и обучали их ведению боевых действий на примере опыта войны в Украине.

– отметил заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Он добавил, что, кроме того, у работников МВД отбирают гражданские паспорта, чтобы они не смогли покинуть территорию Беларуси. Также проходят совместные учения воздушных сил Беларуси и России. А еще Лукашенко вслух заявляет об общем деле, а значит, и ответственность должна быть общая.

Лукашенко не трогают санкции

По словам заместителя председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси, Лукашенко с июня не трогают санкции. Поэтому он методично готовится к следующей фазе войны. Уже почти закрыт переучет белорусских военнообязанных. Кроме того, принят ряд законов:

Закон о лишении гражданства находящихся за рубежом экстремистов.

Закон о национализации зарубежного бизнеса.

Закон о параллельном импорте.

"То есть пиратство становится легальным в Беларуси. Что это, если не подготовка к войне? Ситуация, когда нельзя будет ничего купить. Когда нужно забрать зарубежный бизнес в интересах ВПК Беларуси", - заметил Латушко.

Латушко о событиях в Беларуси: смотрите видео

Беларусь соучастница войны с 24 февраля

Как он отметил, Беларусь с 24 февраля является соучастницей войны. Тогда Лукашенко открыл границы для наступления русских войск на Украину. Более 700 ракет выпущено по Украине из Белоруссии. Лукашенко предоставил свою инфраструктуру России по ведению войны.

Он уже участник войны, он всегда исполнял волю Путина и будет его выполнять. Вопрос в том, что сегодня он самостоятельно не направит вооруженные силы Беларуси в Украину. Это смерть, для него критическая ситуация. Он направит ее тогда, когда будет сформирована ударная группировка российских войск,

– отметил заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

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