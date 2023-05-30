Самоубийственное решение для Лукашенко: может ли Путин его дожать и втянуть Беларусь в войну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко понимает, чем грозит открытое вступление в войну против Украины. Половина из его 15 тысяч военных развернется против него в составе ВСУ.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Александр Лукашенко прекрасно понимает, что ситуация не изменится к лучшему для России и соответственно для Беларуси.

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"У Лукашенко была возможность отдать свои войска, когда была иллюзия какой-то "победы под Киевом". Теперь он прекрасно видит, до чего все дошло", – сказал Тизенгаузен.

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Кроме "ненадежных" белорусских военнослужащих, самопровозглашенный президент опасается обстрелов со стороны Украины. Теперь у Киева есть оружие, которое может достать практически до каждой военной цели в Беларуси.

Лукашенко будет держаться за Путина до конца

"Лукашенко понимает, что ему будет очень плохо, поэтому ему нужно держаться за Путина и его ядерную ракету", – констатировал политтехнолог.

О том, что Россия фактически поглощает Беларусь, говорит даже тот факт, что Лукашенко начал разговор о единой валюте.

Лукашенко получит по заслуге

На руках Лукашенко кровь людей – не только беларусских оппозиционеров и протестующих в 2020 году, но и украинцев. Он пустил россиян через свою территорию.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси помогает Владимиру Путину незаконно депортировать украинских детей.

"И за это Лукашенко поплатится. Ему будет приговор, его никто не пожалеет", – подытожил Тизенгаузен.

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