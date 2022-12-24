Мобилизированных держат, как в зоопарке: готовы ли силы для нападения из Беларуси

В Беларуси каждый день происходят какие-то события, цель которых продемонстрировать, что она готова к наступлению на Украину. Однако она и так уже участвует в войне, в частности помогая подготовить российских мобилизованных.

Об этом 24 каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. Ранее сообщалось о том, готова ли Россия к наступлению из Беларуси.

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Беларусь и без того участвует в войне

Бурлаков отметил, что Беларусь дает аэродромы, ремонтирует российскую военную технику, отдает свою, тренирует солдат, поэтому фактически также участвует в войне. В частности, почему мобилизованные россияне находятся в Беларуси, потому что у России нет возможностей размещать такое количество военных. В Беларуси они, как в зоопарке, им даже нельзя выходить в город, а если такое случается, то военная полиция сразу возвращает их обратно.

Атаку можно начать в любой момент, границу перейти можно попробовать в любой момент с любыми силами, можно даже это впятером сделать, но эффективность будет небольшой. Единственная эффективность, которую можно достичь сейчас – это собрать все силы и зайти через одну точку, одно направление, которое будет означать эффект отвлечения. Это будет попытка отвлечь внимание от Донбасса, от Юга и попытка каким-то образом навредить путям снабжения.

– заметил журналист-международник.

Он добавил, что для более-менее эффективного наступления нужно по крайней мере 100 тысяч военных, и сейчас занимаются их формированием. Но для этого нужен месяц – полтора, а пока им важно понять, как мы будем реагировать на их ИПСО. В частности, как будем перемещать свою технику, свои силы как ответ на перемещение их войск по Беларуси.

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Учения на Севере Украины и юге Беларуси

По словам журналиста-международника, в Киевской области проходят учения по эффективному противодействию вражескому десанту, который может высадиться на границе, вражеским вертолетам. В Беларуси, в Гомеле, перед этим проходили учения именно по высадке десанта на границу. Кроме того, там работала и техника, которая должна разминировать территорию.

"Мы говорим, что белорусы не пройдут, потому что мы заминировали границу, а с той стороны начинают отработку по разминированию. Они будут отрабатывать перемещение, быструю передислокацию и т.д. Нельзя забывать и об эффекте исполнителя, когда кто-то не так сделал, кто-то что-то не так понял, кто-то не туда поехал, потому что такое тоже бывает", – подчеркнул Бурлаков.

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