Пограничники готовятся к нападению из Беларуси и создают "килзону"
Украинские пограничники активно готовятся к возможному наступлению врага с территории Беларуси. Там возводится мощная линия обороны.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Как украинские пограничники создают "килзону" на границе с Беларусью?
Украинские пограничники продолжают усиливать оборону на северном направлении, создавая так называемую "килзону" – участок, где противника можно эффективно уничтожать в случае попытки прорыва.
Для этого военнослужащие Государственной пограничной службы сооружают сразу несколько типов инженерных заграждений, в частности:
противотанковые рвы;
многоуровневые заграждения из колючей проволоки;
линии бетонных "зубов дракона".
Эти сооружения являются частью масштабной системы укреплений, которую развертывают на северной границе для сдерживания потенциальной агрессии.
Какова ситуация на реке Днепр?
В то же время продолжается укрепление обороны на водных рубежах. В частности, оборонительные мероприятия проводятся на островах Днепра, где украинские военные фиксируют определенную активность и непрерывно следят за ситуацией со стороны Беларуси.
В Силах обороны уверяют, что ситуация на этом направлении остается под полным контролем.
Какова сейчас ситуация на границе с Беларусью / Видео ГПСУ
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что диктатор Владимир Путин поставил задачу российскому Генштабу просчитать различные варианты начала наступательной операции, в том числе и с территории Беларуси. В качестве цели глава Кремля поставил захват Киева и других приграничных территорий.