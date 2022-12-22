Сверхмощное психологическое давление, – военный эксперт о перемещении войск и техники в Беларуси
В Белоруссии зафиксировали перемещение войск и техники в Белоруссии на границу с Украиной. Это еще один элемент сверхмощного психологического давления.
Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Ранее сообщалось цель закрытия приграничных с Украиной регионов Беларуси.
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Информационно-психологическая операция россиян
Мусиенко рассказал, что сейчас идет сверхмощная информационно-психологическая операция россиян. Путин здесь важный участник, он играет главную роль во время визита в Лукашенко. После того как Путин посетил Минск, эта активизация происходит для сверхмощного психологического давления на украинское общество, чтобы создавать иллюзию того, что Беларусь готовится вступить в войну. Возможно, это действительно признаки подготовки Белоруссии.
Однако это нужно воспринимать как начало какой-то подготовки по перемещению войск,
– отметил военный эксперт.
Мусиенко о перемещении войск и техники в Беларуси: смотрите видео
Ударной группировки на границе пока нет
Он продолжил, что большого количества и большой группировки, которую можно было бы назвать ударной, сейчас незаметно на белорусско-украинской границе. Если войска будут накапливаться, то это будет заметно через месяц – полтора.
"Весной только при таких условиях можно ожидать реальной угрозы наступления. Это больше похоже на сверхмощную информационно-психологическую операцию. Конечно, происходят, возможно, и какие-то подготовительные процессы, но пока это больше похоже на ИПСО для того, чтобы сеять страх, панику и т.д. ", – заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
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