Обучение авиации в Беларуси: могут ли их использовать для наступления с севера
16 января в Беларуси начнутся совместные учения – из России уже перебрасывают авиацию. Предполагается, что Владимир Путин может использовать белорусские самолеты для атак по Украине, тем самым втянуть республику в войну.
На самом деле от Путина можно ожидать любых провокаций. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Юрий Федоров.
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Возможны любые неожиданности
Как отмечает Федоров, сегодня из Беларуси регулярно взлетают МиГ-31 с подвешенными "Кинжалами", которые вызывают воздушную тревогу по всей Украине. Известно, что эти ракеты летают на достаточно большие расстояния, так что с дружественной к агрессору страны они могут ударить по любой точке нашего государства.
Российская авиация уже используется. Другой вопрос – будет ли белорусская авиация участвовать в потенциальных налетах на цели и объекты в Украине? Это, конечно, вполне возможно,
– утверждает военный эксперт.
Трудно сказать, добавляет он, будет ли это следствием сознательного приказа Александра Лукашенко. Речь идет и о том, что россияне могут подставить своих белорусских коллег, чтобы вовлечь в это дело.
"Когда имеешь дело с Кремлем – возможны любые неожиданности. Собственно, это ожидаемая провокация. Нужно быть готовыми, безусловно. Слов нет", – резюмировал Юрий Федоров.
Угроза наступления Беларуси: последние новости
- Россия продолжает перебрасывать в Беларусь военных и оружие, укрепляя отношения для агрессии против Украины. 3 января в Беларуси приземлился российский самолет ДРЛО А-50У. Известно, что это воздушное судно помогает приводить цели для атак.
- В ночь на 7 января через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел эшелон с 15 пассажирскими вагонами. Он прибыл на железнодорожную станцию Витебск. Отмечается, что на территорию республики перебросили 700 – 800 российских оккупантов.
- 8 января на территории страны Путин отправил 9 вертолетов Военно-космических силы России. Они предназначены для якобы "учений".
- В ВСУ отмечают, что повторное вторжение оккупантов со стороны Беларуси вполне возможно, поэтому нужно не прекращать к нему готовиться.
- В то же время в Госпогранслужбе сообщили, что ситуация на границе с Беларусью контролируема. Ударная группировка российской армии, которая могла бы осуществить повторное вторжение на территорию Украины – не сформирована.