Резников прогнозирует большое наступление россиян весной
Источник:BBC
Министр обороны заявил, что оккупанты могут начать весной большое наступление. Украина должна быть готова к этому.
Об этом министр обороны рассказал в интервью BBC. Резников отметил, что захватчики могут начать наступление с временно оккупированных территорий.
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Резников о возможном наступлении оккупантов весной
Государство-агрессор может пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые оно уже оккупировало на Юге и Востоке.
Весна – лучший период для обновления движения для всех сторон… Мы понимаем, что они (россияне – 24 Канал) будут готовы к старту, и, конечно, мы должны быть готовы к старту,
– подчеркнул Алексей Резников.
Кстати, министр обороны выразил сомнение, что россияне будут готовить повторное вторжение с территории Белоруссии. По мнению Резникова, перемещение с Севера "займет много времени, и у них нет ресурсов".
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Кратко об угрозе нового наступления России
- В декабре главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия готовит еще 200 тысяч военных для нового наступления в 2023 году. Валерий Залужный сказал, что нет сомнений в том, что оккупанты снова пойдут на Киев. В частности, уже в январе, но, скорее всего, весной, Россия может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.
- Оккупанты перебросили в Беларусь еще один эшелон с техникой и солдатами.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза наступления России с территории Беларуси будет сохраняться. Причина в том, что бойцы Путина и Лукашенко планируют провести на территории Беларуси совместные учения. В то же время в Генштабе подчеркнули, что пока не наблюдают ударных группировок в Беларуси.