Российские войска стягивают все силы для наступления на Востоке: Жданов оценил угрозу

Военные эксперты живо обсуждают вероятность нового масштабного наступления россиян. Прогнозируют, что оккупанты пойдут в наступление уже с начала нового года.

Военный эксперт Олег Жданов оценил новую угрозу России. По его словам, россияне стягивают войска на Востоке для нового наступления, передает 24 канал.

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На каких направлениях оккупанты готовятся наступать

Анализируя информацию ISW, Жданов предположил, что россияне планируют штурмовать Бахмутское и Авдеевское направления. Российские оккупационные войска готовят силы для наступления на западе Донецкой области.

Жданов оценил вероятность наступления россиян: смотрите видео

Количество подразделений россиян по этим направлениям значительно увеличилось. По словам военного эксперта, это обусловлено опрокидыванием войск с Херсонского направления.

В конце ноября россияне добились небольшого успеха в районе Угледара, но продолжить наступление не смогли,

– говорит Жданов.

Подытоживая, эксперт сказал, что оккупанты будут усиливать свои войска для наступления в районе Бахмута и Угледара.

Новая угроза со стороны России: оценки экспертов