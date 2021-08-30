Угроза подтоплений: в ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках на Западе

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили об угрозе подтоплений. Вследствие сильных осадков может подняться уровень воды в реках в западных областях Украины.

Подъемы уровней воды ожидают 30 августа. В ГСЧС обнародовали информацию согласно прогнозам Укргидрометцентра.

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В каких реках возрастет уровень воды

Уровень воды в реках 30 августа вырастет по сравнению с данными по состоянию на 8:00 28 августа. Увеличение объема воды прогнозируют:

на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях на 0,2 – 1,0 метра;

в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях на 0,2 – 1,0 метра; в реках бассейнов Прута и Сирета в Ивано-Франковской и Черновицкой областях на 0,2 – 1,0 метра;

в Ивано-Франковской и Черновицкой областях на 0,2 – 1,0 метра; в реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях на 0,3 – 1,3 метра, без негативных последствий.

Кроме того, в результате ливня в ГСЧС предупредили о возможно формирование значительного местного и склонного стока на реке Припять в створе поста Речица, что в Волынской области. Суточная интенсивность может составлять от 1 до 5 сантиметров с возможным достижением отметки выхода воды на пойму и частичным затоплением пастбищ.

Непогода в Украине: главные новости

Украину 29 августа накрыли грозы. Больше всего пострадал Киев.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 30 августа погода в Украине будет преимущественно дождливой. Солнце будет светить только в восточных областях.

Спасатели 28 августа предупредили украинцев о сильных дождях и туманах.​

Уровень опасности спасатели оценили как "желтый".