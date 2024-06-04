Угроза ракетного обстрела: в Киевской и ряде областей Украины была воздушная тревога

4 июня 2024, 16:02
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Днем 4 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной была угроза ракетной опасности.

Тревогу объявляли в северных и восточных регионах нашего государства. 24 Канал призвал жителей областей, где звучала сирена, направляться в укрытие, ведь это могло уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

16:21, 04 июня

В Полтавской и Сумской областях отбой.

16:17, 04 июня

Отбой тревоги по областям. Тревога остается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

16:14, 04 июня

В Киевской, Черниговской и Черкасской областях – отбой воздушной тревоги.

16:06, 04 июня

Воздушная тревога раздается в таких областях Украины:

  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.

Воздушная тревога в Украине 4 июня / Скриншот 24 Канала

16:00, 04 июня

Воздушные силы сообщили, что в Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях – ракетная опасность!

Автор: Владислав Кравцов