Угроза ракетного обстрела: в Киевской и ряде областей Украины была воздушная тревога
Днем 4 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной была угроза ракетной опасности.
Тревогу объявляли в северных и восточных регионах нашего государства. 24 Канал призвал жителей областей, где звучала сирена, направляться в укрытие, ведь это могло уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В Полтавской и Сумской областях отбой. Отбой тревоги по областям. Тревога остается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях – отбой воздушной тревоги. Воздушные силы сообщили, что в Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях – ракетная опасность!
В Полтавской и Сумской областях отбой.
Отбой тревоги по областям. Тревога остается в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.
В Киевской, Черниговской и Черкасской областях – отбой воздушной тревоги.
Воздушные силы сообщили, что в Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях – ракетная опасность!