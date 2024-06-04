Угроза ракетного обстрела: в Киевской и ряде областей Украины была воздушная тревога

Днем 4 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной была угроза ракетной опасности.

Тревогу объявляли в северных и восточных регионах нашего государства. 24 Канал призвал жителей областей, где звучала сирена, направляться в укрытие, ведь это могло уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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