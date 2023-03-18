Была угроза ракетной атаки: в Киеве и ряде областей объявляли тревогу
18 марта 2023, 17:51Читати новину українською
Днем 18 марта сирены известили о воздушной тревоге в Киеве и ряде областей Украины. Причиной явилась угроза ракетной атаки.
Тревога охватила северные регионы Украины, в том числе столицу. Сирены прозвучали около 17:50.
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18:05 Отбой воздушной тревоги в Сумской области. Тревоги только объявлены в Луганской области и временно оккупированной АР Крым, где они продолжаются с 4 апреля и 11 декабря прошлого года соответственно.18:02 Отбои тревоги объявлены в Полтавской, Черниговской, Киевской областях и Светловодской общине Кировоградской области. Угроза атаки сохраняется в Сумской области.18:01 В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.17:51 По данным мониторинговой группы Monitor, есть вероятность ракетных ударов по северным регионам Украины.
17:50 Воздушная тревога объявлена в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Светловодской общине Кировоградской области.
Непрерывная тревога продолжается в Луганской области и временно оккупированной АР Крым.